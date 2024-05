Pedro Ramos elogia empenho dos profissionais do Centro de Saúde do Porto Santo

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, acompanhado dos dirigentes da Saúde, deslocou-se hoje, 15 de Maio, ao Porto Santo.

O governante aproveitou a sua deslocação para interagir com os profissionais afectos ao Centro de Saúde e agradecer todo o profissionalismo, empenho e dedicação no processo de melhoria da qualidade dos serviços prestados aos porto-santenses e visitantes, indica nota à imprensa.

Recorde-se que no dia 18 de Abril, o Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS), manteve a certificação no nível Bom, atribuída em Maio de 2022, ao Centro de Saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim, no Porto Santo, no âmbito do modelo de Certificação de Unidades de Saúde do Ministério da Saúde.

Nesta auditoria ficou assegurado o nível de certificação inicialmente obtido e reconhecidas as novas áreas de melhoria implementadas, que abrangem o cidadão, como foco dos serviços que compõem esta Unidade de Saúde. Abrange ainda os próprios profissionais de saúde, como responsáveis pelo desenvolvimento de um serviço com capacidade técnica, com segurança, qualificado e preparado para a transição para a nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo, concluiu.