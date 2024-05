Governo realiza novos cocktails-convívio com profissionais da Saúde

Depois de, a 27 de Abril, o líder parlamentar do PS-M e director de campanha dos socialistas para as eleições Regionais de 26 de Maio, Victor Freitas, ter acusado e denunciado o aproveitamento político e a “caça ao voto”, bem como a “utilização de dinheiros públicos para campanha político partidária” por parte de membros do Governo Regional ou de órgãos tutelados pela Secretaria Regional da Saúde, através da realização de um cocktail na Quinta Magnólia, eis que volta a circular a informação de que a tutela governamental de Pedro Ramos irá realizar novos eventos, desta feita, hoje e na sexta-feira, no Museu Quinta das Cruzes.

"Pelo presente convida-se todos os nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, informáticos, técnicos superiores de saúde e técnicos superiores de todas as áreas, a estar presentes no Cocktail, a acontecer no próximo dia 8 de maio, pelas 18h00, no museu da Quinta das Cruzes, no Funchal. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, vai unir-se a esta iniciativa que pretende promover e difundir a identidade do Serviço Regional de Saúde. Expectantes em poder contar com a sua presença, aguardamos confirmação. Os responsáveis pelas áreas deverão recolher informações de quem irá ao evento e enviar a informação até dia 7 de maio, ao final da tarde", pode ler-se na mensagem a que o DIÁRIO teve acesso a propósito do evento desta quarta-feira.

"Exmos. (as) Srs.(as) Enfermeiros Gestores, No dia 10 de maio de 2024, das 18h00 às 20h00, ocorrerá um Cocktail com os Enfermeiros no Museu da Quinta das Cruzes. OS INTERESSADOS DEVEM-SE INSCREVER NA LISTA QUE ESTÁ COM OS ENFERMEIROS CHEFES DE EQUIPA. ATÉ AO DIA 07/05/2024. Secretariado da Direção de Enfermagem, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM", refere a outra mensagem.

Aquando da notícia do primeiro cocktail, vários partidos manifestaram-se contra este tipo de eventos que consideram ser eleitoralistas. Por seu turno, o presidente do Governo Regional e do PSD-M, Miguel Albuquerque, desvalorizou quem o acusa de aproveitamento partidário o multiplicar de eventos públicos, como foi o caso do cocktail que foi oferecido a profissionais da saúde a 3 de Maio.