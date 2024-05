Concluída limpeza de sargaço do Porto do Funchal

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) deu por conluída a operação de limpeza de sargaço do Porto do Funchal.

Em nota enviada à comunicação social, aquela empresa pública dá conta de que, com o apoio da Direcção Regional de Pescas, foi realizada, durante todo o dia de hoje, a limpeza das algas (sargaço) que invadiram o espelho de água na área do cais 1 do Porto do Funchal, bem como na zona da lota.

"Só durante a manhã, foram recolhidos 5 m3 que foram colocados no Centro de Fruticultura de São Martinho, por orientação do Governo Regional", refere a mesma fonte, notando que estiveram envolvidos nesta operação de limpeza nove pessoas, uma embarcação, uma viatura de caixa aberta e uma máquina de movimentação de carga Manitou.

A APRAM fez saber, igualmente, que tem dado continuidade à limpeza de sargaço na ilha do Porto Santo.