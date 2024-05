Encontro de comunicação de ciência decorre na Madeira no próximo ano

A edição do próximo ano do SciComPT (Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal) vai decorrer na Madeira, com o apoio da ARDITI — Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação. O evento vai rumar à Região depois de, esta semana, ter-se realizado a edição de 2024, em Braga.

"As sessões, com programação diversificada e participativa, debruçaram-se sobre a forma como a comunicação eficaz pode contribuir para uma sociedade mais informada e envolvida com a ciência, salientando também o papel crucial dos comunicadores como mediadores entre a ciência e o público", indica nota à imprensa.

"A escolha da ARDITI para o apoio ao SciComPT 2025 sublinha a importância estratégica do evento e garante que a edição na Madeira conta com recursos e conhecimento especializados para promover uma experiência enriquecedora para todos os participantes", explica.

A próxima edição, a decorrer na Madeira, ainda não tem datas definidas. . Élia Vieira representou a Agência, que está ligada a esta rede através do seu serviço educativo.