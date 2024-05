Nadadores de Águas Abertas do CNF com grandes resultados no Campeonato Nacional e Open.

A Aldeia do Mato em Abrantes recebeu nos dias 11 e 12 de Maio o Campeonato e Open de Portugal e Campeonato Nacional de Águas Abertas, onde os nadadores veteranos do Clube Naval do Funchal (CNF), obtiveram grandes resultados.

Assim, de "destacar os resultados de Carta Patrícia Telo, na categoria de Master F, de campeã nacional nas provas de 1500 e 3000 metros no Open e Campeonato Nacional", informa o clube.

"Nos masculinos em Master G, José Ferreira sagrou-se vice-campeão Nacional e 2.º lugar no Open nas distâncias de 1500 e 3000 metros", acrescenta.

E "Pedro Ideia Freitas, em master C, alcançou o 3.º lugar na prova de 1500 metros no Open e Campeonato Nacional, nos 3000 metros foi 5.º lugar no Open e Campeão Nacional", conclui.