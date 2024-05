11 anos depois Madeira recebe prova nacional de badminton

Entre hoje e amanhã decorre o pavilhão da Escola da Francisco Franco uma prova do campeonato nacional de Badminton, trata-se da segunda jornada nos escalões sub-15 e sub-19.

Cosme Berenguer, director técnico da Associação de Badminton da Madeira, destaca o esforço que foi efectuado para organizar 11 anos depois uma competição deste tipo.

“Não foi fácil convencer as autoridades em colocar novamente uma jornada do campeonato nacional porque há sempre alguns entraves colocados pela Federação bem como outros clubes no território continental na medida em que é sempre um custo adicional vir à Madeira mas provamos que vir à Região não é assim tão caro como ir ao Norte ou ao Sul do continente”, comparou constrangimentos que normalmente os próprios atletas madeirenses sofrem.

Nesta jornada 12 clubes viajaram do continente e quatro da Madeira. Para o técnico é um número muito acima da expectativa inicial considerando que “é muito importante para a Região voltar a ter uma competição deste género até para conseguir motivar os atletas madeirenses mas também para evidenciar junto de todos os participantes, clubes, jogadores e outros parceiros que temos todas as condições para continuar a organizar eventos desportivos”.

De resto Cosme Berenguer espera que a Federação coloque a Madeira no quadro das competições nacionais, uma forma ajudar a promover a modalidade pelos quatro cantos do país.