'Crescer' promove seminário sobre arte e a ciência de educar

O Crescer - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, projecto que presta um serviço na doença, na incapacidade, na dificuldade e na prevenção em idade pediátrica, promove, amanhã, um seminário com o tema 'A Arte e a Ciência de Educar ... nos dias de hoje'.

A iniciativa acontece na sala de conferências da Câmara Municipal do Funchal, contando com a presença de prelectores regionais e nacionais, com vasta experiência na área do neurodesenvolvimento.