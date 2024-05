JPP aponta "segunda derrota do PSD"

"O Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal não se ficou por uma sentença, veio a segunda a 29 de abril deste ano que condena a Câmara Municipal do Funchal, do PSD e CDS, a dar ao JPP todas as despesas das viagens luxuosas de Calado ao Reino Unido", diz o partido, em nota enviada hoje à imprensa.

O parlamentar Élvio Sousa diz ainda que "de nada serviu o executivo da câmara e Cristina Pedra terem contratado advogados a peso de ouro para continuar a esconder as faturas, pois aquela câmara tentou a todo o custo impedir que mostrássemos a verdade e o despesismo deste PSD, que passa a vida a viajar e a gastar 840 mil euros em contratos à custa dos funchalenses.

Em prol da transparência e da verdade, o JPP, como o partido que mais e melhor fiscaliza as instituições públicas, aponta que está "para breve a divulgação de toda a documentação que a câmara PSD tentou esconder dos madeirenses, nomeadamente a relação das individualidades que viajaram na vigência desses contratos, os cartões de embarque e as demais faturas".

Infelizmente só por forma de uma decisão judicial é que o JPP tem conseguido esclarecer os madeirenses sobre o uso do dinheiro público, mostrando que uma das características do PSD reside na falta de transparência, conclui a referida nota.