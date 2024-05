"Basta de pressões, de políticas prepotentes e arrogantes", defende o RIR

"A mudança é urgente. Basta de pressões, de políticas prepotentes e arrogantes. Reagir a todo este quadro político nunca fez tanto sentido como agora". Foi com este apelo que cabeça-de-lista do Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Liana Reis, deu o mote para o arranque o oficial da campanha as Legislativas Regionais.

O partido decidiu dar "pontapé de saída" para o acto eleitoral que se avizinha, no Monte. "Perante o quadro político que conduziu a Madeira a eleições regionais antecipadas é prudente vir pedir a bênção à padroeira da nossa ilha", sustentou Liana Reis, defendendo que "é necessário voltar a colocar a política a funcionar em prol das necessidades dos madeirenses e não em função dos interesses dos políticos".

O RIR prosseguiu em campanha para o Mercado do Santo da Serra, onde este a auscultar "as preocupações dos nossos produtores regionais". Uma das queixas mais ouvidas por Liana Reis foi sobre "as condições das instalações daquele mercado, bem como alguma revolta perante as atitudes de arrogância de alguns elementos de outras forças partidárias com as quais nos cruzamos durante a visita".

Estas atitudes de prepotência e arrogância não representam os madeirenses pelo que apelamos aos eleitores um voto de confiança e de revolta no próximo dia 26 de Maio

Numa outra nota, diz que o RIR não faz "falsas promessas", mas antes que irá "elaborar projectos de resolução que em caso de eleição à Assembleia Regional", que defenderá "com toda a força".