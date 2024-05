Presidente do RIR vem à Madeira para participar na campanha às eleições regionais

A presidente do partido R.I.R. vai estar na Madeira entre os dias 15 e 17 de Maio. Márcia Henriques vai participar na campanha para as Eleições Regionais, que se realizam a 26 de Maio. O partido assume que as acções serão de "cariz muito modesto, com contactos com a população, redes sociais e contando igualmente com o apoio dos vários órgãos da possa comunicação social".

"Este ano contamos com donativos de militantes e simpatizantes que nos irá permitir mudar os nossos cartazes (com uma imagem diferente mas apelativa), bem como teremos algum matéria de campanha diferente do nosso habitual", indica o partido através de nota à imprensa.

O partido quer mostrar que mudou, estando mais sério e competitivo em relação ao passado.

"A mudança é urgente e queremos devolver a confiança aos madeirenses e porto-santenses principalmente em relação aos pequenos partidos! Vamos fazer com a política voltei a funcionar em prol das necessidades do arquipélago e não em função dos interesses dos políticos que nos andam a representar", refere Liana Reis, a cabeça-de-lista do RIR.