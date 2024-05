PSD reforça o compromisso da criação da carreira das ajudantes domiciliárias

A candidatura do PSD aponta, como medida para o próximo mandato, a criação de uma carreira específica de ajudante domiciliária, "como forma de valorizar e capacitar quem diariamente exerce, no terreno, esta profissão". O compromisso foi assumido durante uma reunião mantida, este sábado, com um grupo de responsáveis de zona de ajudantes domiciliárias.

A porta-voz da iniciativa, Rubina Leal destacou que “atender aos anseios destas profissionais é garantir que a Madeira é uma Região inclusiva que cuida daqueles que prestam um serviço tão nobre como o é a ajuda domiciliária".

A social-democrata sublinhou igualmente "importância de cuidar dos mais vulneráveis, em particular dos nossos idosos", aevidenciando que "o envelhecimento digno é uma das áreas quem tem sido uma aposta da governação [PSD]".

‘O que queremos aqui reconhecer é a importância das funções desempenhadas por este conjunto de mulheres, que muito se dedicam, que muito dignificam aquilo que é o envelhecimento", sustentou.

São as ajudantes domiciliárias as verdadeiras cuidadoras, as verdadeiras pessoas que têm um papel central nesta matéria e que permitem aos nossos idosos que tenham um envelhecimento com toda a dignidade

Leal considera que as ajudantes domiciliárias, que "têm um papel central nesta matéria", devem "ver salvaguardas um conjunto de aspectos que só serão acautelados através da criação de uma carreira própria".

De acordo com a social-democrata, “hoje temos no terreno mais de 500 profissionais que diariamente trabalham e cuidam das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade nos seus domicílios”, pelo que "a formação específica em matérias de interesse para a profissão, a atribuição de mais meios técnicos, o aumento de recursos humanos" são outras das promessas do PSD Madeira para uma próxima legislatura.