Ponta do Sol vibrou com os Moonspell

Os Moonspell, a formação musical mais internacional de Portugal, foi a grande atração esta noite no Festival Aqui Acolá, evento que está a decorrer na Ponta do Sol e que termina no domingo. A banda de metal (que tem percorrido vários subgéneros como o heavy, o black e o death) liderada pelo mediático Fernando Ribeiro, fez as delícias do muito público presente.

O Festival Aqui Acolá, que vai na oitava edição, é um evento organizado pela Câmara Municipal da Ponta do Sol e que pretende promover uma oferta cultural ímpar e progressista, que forme novos públicos na Região.

Veja parte da animação desta noite neste vídeo do nosso fotógrafo Miguel Espada. E saiba mais sobre o evento.