CDU denuncia "escândalo" de habitação pública desocupada em bairros sociais

A CDU denunciou esta quarta-feira, 15 de Maio, casos de habitações públicas "ao abandono" na Madeira enquanto "tanta gente precisa urgentemente de um alojamento".

Durante uma acção de campanha eleitoral realizada no Bairro de Santa Maria, na cidade do Funchal, o cabeça-de-lista da candidatura às Regionais de 26 de Maio, Edgar Silva, alertou que "podia viver gente" nas fracções desocupadas com a colocação de cartazes.

Edgar Silva considera ser "motivo de escândalo verificar tanta habitação pública fechada".

"Isto é criminoso. Enquanto milhares de famílias estão numa longa lista de espera para um arrendamento social", disparou, lembrando a existência de casas devolutas e terrenos inutilizados "em muito maior escala".

Quando são necessários terrenos para construir habitação pública, é criminoso, é um politicamente criminoso que esses terrenos não sejam devidamente aproveitados para uma utilidade pública, para dar solução ao drama da falta de habitação acessível. CDU

Para a CDU, "a urgência habitacional é uma prioridade, sem a qual, na Madeira e no Porto Santo, as desigualdades sociais continuarão a aumentar". Segundo Edgar Silva, "a extrema diferença social e a desigualdade precisam de uma ambiciosa resposta habitacional. Essa é uma condição para um novo desenvolvimento regional".