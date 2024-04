Cristiano Ronaldo perto de mais dois recordes

“Eu não persigo os recordes, eles é que me perseguem.” Disse, em Março de 2021, Cristiano Ronaldo, quando, ao chegar aos 770 golos, tornou-se no maior marcador de golos da história do futebol, ultrapassando o lendário Pelé.

Independentemente de quem persegue quem, a verdade é que CR7 continua estabelecer marcas que vão perdurar no tempo e ficar na história do desporto rei.

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo parece querer provar que a idade é tudo menos um entrave à sua ambição de querer escrever mais um capítulo na sua inolvidável carreira.

Se muitos pensavam que a mudança para o futebol árabe iria, de alguma forma, diminuir o seu ‘apetite voraz’ pelos golos, a verdade é que a realidade prova precisamente o contrário.

Com 29 golos, Cristiano Ronaldo é actualmente o melhor marcador da I Liga da Arábia Saudita. Faltam apenas seis golos para bater o recorde no campeonato numa só temporada, recorde esse que está presentemente na posse de Hamdallah. O avançado marroquino, 33 anos, que representa o Al- Ittihad Jeddah, marcou 34 golos na temporada 2018/2019, precisamente ao serviço do Al Nassr. Ora, Cristiano Ronaldo – na próxima jornada vai cumprir o segundo de dois jogos de castigo- tem cinco jornadas para igualar ou ultrapassar essa marca, o que não deverá ser missão impossível para o maior goleador da história do futebol.

Outro recorde a ser estabelecido dentro em breve e que vai chegar com toda a naturalidade, advém do facto de ser proclamado o melhor marcador da I Liga saudita, que neste momento é liderada por CR7 com 29 golos. O segundo melhor marcador é Mitrovic com 22. Contudo, o avançado sérvio do Al Hilal está lesionado e ainda não data para o seu regresso, sendo que o terceiro classificado, Hamdallah, tem 18 golos marcados.

Ora, perante este cenário, o mais certo é Cristiano Ronaldo- tem 42 golos em 43 jogos pelo Al Nassr na época 2023/24- tornar-se no artilheiro do campeonato. E caso isso aconteça, o internacional português estabelece desde logo um recorde, mais um. Será o primeiro futebolista na história do futebol mundial a ser o melhor marcador de quatro campeonatos diferentes depois da Premier League, em 2007-08 (31 golos), da La Liga, Espanha, em 2010/11 (40), em 2013/14 (31) e em 2014/15 (48) e da Série A, Itália, em 2020/21 (29).