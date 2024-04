Al Nassr, sem Luís Castro e sem Cristiano Ronaldo, vence e fica a nove do Al Hilal

O Al Nassr, sem o castigado Cristiano Ronaldo, e sem Luís Castro no 'banco' devido a um problema de saúde, venceu hoje na receção ao Al Fayha, por 3-1, na 28.ª jornada da Liga saudita de futebol.

No entanto, o resultado não reflete as dificuldades sentidas pelo Al Nassr, que só conseguiu assegurar o triunfo no derradeiro quarto de hora, depois de estar a perder desde o minuto seis devido a um golo do avançado zambiano Fashion Sakala.

Não foi por falta de oportunidades de golo que o Al Nassr esteve tanto tempo em desvantagem no marcador, mas devido à falta de eficácia, em particular do avançado senegalês Sadio Mané, que até desperdiçou um penálti aos 42 minutos ao chutar a bola por cima da barra, e a uma grande exibição do guarda-redes sérvio Vladimir Stojkovic, ex-Sporting.

Só ao minuto 72 é que o Al Nassr deu início à reviravolta, ao empatar, através do central Abdulelah Al-Amri, na sequência de um pontapé de canto executado pelo brasileiro Alex Telles, ex-FC Porto, e quatro minutos volvidos, aos 76, Sadio Mané redimiu-se e fez o 2-1, após um passe do internacional português Otávio, com Stojkovic mal batido.

O internacional senegalês acabaria por 'bisar', aos 82 minutos, na sequência de uma jogada individual culminada com um remate indefensável dentro da área, fixando o resultado final em 3-1.

Cristiano Ronaldo ficou de fora das opções do treinador Vitor Severino, adjunto de Luís Castro - que orientou a equipa devido a uma pequena intervenção cirúrgica a que este foi sujeito -, por ter sido expulso na partida da meia-final da Supertaça da Arábia Saudita, frente ao Al Hilal, de Jorge Jesus, o que lhe valeu uma punição de dois jogos de castigo.

O Al Hilal lidera o campeonato com 77 pontos, seguido do Al Nassr, com 68 (mais um jogo), e do Al Ahli, com 52, quando faltam sete jornadas para o fim e a equipa de Jorge Jesus se encontra numa posição privilegiada para se sagrar campeã, sucedendo ao Al Ittihad, detentor do troféu sob o comando técnico do português Nuno Espírito Santo.

Mesmo sem jogar, Cristiano Ronaldo lidera a lista de melhores marcadores com 29 golos, seguido do ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic, do Al Hilal, com 22, e do avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, do Al Ittihad, com 18.