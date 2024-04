600 vozes em concerto monumental do 25 de Abril

O Parque de Santa Catarina, no Funchal, recebeu esta noite um concerto comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, com um coro de 600 vozes.

O concerto contou com o Coro do Funchal, a Orquestra de Jazz do Funchal, Orquestra de Bandolins da Madeira, a Banda Militar da Madeira, a Banda d’Além, a Varejenta, Fatum, Miguel Pires, Tiago Sena, Vânia Fernandes, Cláudia de Sousa e Lidiana Duailibi .