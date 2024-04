Trabalhadores da Santa Casa de Machico voltam a fazer greve

A delegação do Funchal do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal dá conta, em nota enviada, que as trabalhadoras da Santa Casa da Misericórdia de Machico voltam a fazer greve no dia 24 de Abril e 3 de Maio.

O comunicado explica que em causa estão "sucessivas faltas de compromisso assumidas pela Instituição" e que as funcionárias "sentem-se exaustas e enganadas pela falta de palavra da Sra. Provedora e dos restantes representantes da Santa Casa".

"De recordar, que estas trabalhadoras desde o ano passado, têm vindo a lutar e reivindicar a aplicação do CCT das IPSS negociado entre a CNIS e a FEPCES, com a última revisão publicada no JORAM n.º 14 de 21 de Julho de 2022, assim como a alteração salarial para 2023", esclarece.

A atribuição da diuturnidades estava prevista nos "21 euros por cada cinco anos de antiguidades (a contar desde a data de entrada ao serviço) até ao limite de 5 diuturnidades, com efeitos a 1 de Julho de 2022", com pagamento dos retroactivos, refere o comunicado, contudo esclarece que a administração de Santa Casa de Machico "comprometeu-se por escrito, que no salário de Fevereiro/24, aplicava o estipulado no CTT. Promessa que não cumpriu".

A delegação do Funchal expõe que numa reunião tripartida - entre a Instituição, o Sindicato CESP e a Direcção Regional de Trabalho, a 13 de Março, a "provedora assumiu o compromisso da aplicação do CCT a todos os trabalhadores, pagando conjuntamente com o salário de Março/24 os valores referentes às diuturnidades dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março".

"Uma vez mais, não cumpriu a promessa", reitera.

Neste sentido, as trabalhadoras estarão em greve junto do estabelecimento a partir das 8 horas, no dia 24.

Está igualmente prevista uma concentração junto a Câmara Municipal de Machico a partir das 9h45.