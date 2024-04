Dia do Trabalhador celebrado nos Prazeres com várias actividades

A celebração do 1.º de Maio nos Prazeres e já uma tradição e este ano não será excepção. No Dia do Trabalhador, a Câmara Municipal da Calheta vai promover várias actividades desportivas e recreativas nessa freguesia.

Com início logo pela manhã e prolongando-se até à tarde, o Campo Municipal dos Prazeres vai receber vários torneios desportivos, sendo ainda palco da última jornada do tradicional 'Torneio de Futebol' entre as oito freguesias do concelho da Calheta. Os jogos começam logo às 9 horas, sendo que a grande final será disputada entre as equipas do Paul do Mar e do Estreito da Calheta, a partir das 17 horas.

Durante a manhã, estará a decorrer em simultâneo um 'Torneio de Petanca' e às 13 horas, haverá lugar para um jogo de futebol feminino, o qual será disputado entre as equipas do Estrela da Calheta Futebol Clube e do 1º de Maio.

O 'Torneio Interno de Patinagem de Velocidade' acontece a partir das 14 horas, no espaço criado para a prática desta modalidade.

O dia de festa culmina com a entrega de prémios, prevista para as 19h30. No local não vão faltar as típicas barracas de comes e bebes.