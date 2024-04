Exercício Zarco vai testar capacidade de protecção de grandes infra-estruturas no Porto Santo

O Porto Santo vai acolher, entre os dias 15 e 18 de Abril, o exercício Zarco, que pretende testar a "capacidade de projectar forças para o Porto Santo e colocá-las no terreno em tempo útil”, de modo a proteger as “infra-estruturas críticas da Região”. A explicação foi dada pelo Major-General Rui Tendeiro, Comandante Operacional da Madeira, que hoje foi recebido por José Manuel Rodrigues.

Neste exercício vai ser avaliada a capacidade de proteção dos “tanques de combustível, do aeroporto e da Estação Rádio Naval”, adiantou o Comandante Operacional da Madeira. No total, vão estar envolvidos 8 meios aéreos, o Batalhão de Infantaria do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), os três Comando de Zona e o Comando Operacional da Madeira, deslocando para a ilha dourada 140 militares.

Este treino à capacidade militar da Região visa fazer frente a “eventuais ameaças transnacionais, testar os planos de contingência e actualizá-los”, aclarou o Comandante Operacional da Madeira.

Esta será a primeira vez que o Exercício Zarco avalia no Porto Santo a capacidade de protecção de infra-estruturas críticas.