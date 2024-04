Funcionários da CMF aprendem 'Como Interagir Com uma Pessoa com Deficiência Visual'

O workshop 'Como Interagir Com uma Pessoa com Deficiência Visual' está a formar os colaboradores do Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal para esta temática. A iniciativa resulta de uma parceria com a ACAPO - Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal.

No total, são seis acções de sensibilização, ministradas pela ACAPO, abrangendo um total de cerca de 60 participantes. A duração de cada acção é de, aproximadamente, duas horas, nas quais os participantes ficarão elucidados sobre a forma mais adequada de interagir com quem não vê ou sofre de baixa visão.

A iniciativa decorre no Teatro Municipal Baltazar Dias, na Biblioteca Municipal do Funchal, no Museu 'A Cidade do Açúcar' e no Museu Henrique e Francisco Franco.

"Dando continuidade às diversas iniciativas que o município tem vindo a desencadear em prol da acessibilidade e inclusão, com este pacote formativo, estaremos a contribuir para a melhoria da acessibilidade e inclusão nos espaços e serviços culturais, assim como em eventos e/ou atividades que sejam dinamizadas pelo Departamento de Cultura desta autarquia", indica nota à imprensa.