Coreia do Norte critica criação de novo mecanismo para supervisionar sanções

A Coreia do Norte criticou hoje os planos dos Estados Unidos e seus aliados para criar um novo mecanismo que supervisione as sanções da ONU sobre Pyongyang, depois da dissolução do atual painel de peritos.

"Não surpreende que os Estados Unidos da América e outros países ocidentais, que perpetuaram os seus direitos adquiridos infligindo desgraças e dor a outras nações com o pretexto de garantir a paz e a segurança globais, lamentem profundamente o fim desse organismo corrupto", disse o embaixador da Coreia do Norte nas Nações Unidas.

Citado pela agência espanhola de notícias, a Efe, Kim Song escreveu, num editorial publicado pela agência de notícias coreana, KCNA, que o texto dos EUA e de mais 49 países "distorce a verdade" ao classificar de desastre a dissolução do painel, que Pyongyang vê como "uma organização ilegal geradora de conspirações que serviu de ferramenta para a política hegemónica dos EUA e outros países para acabar com o direito à existência de um Estado soberano".

Em causa está a resposta a um artigo publicado a 01 de maio pelos EUA e mais quase 50 países, no qual anunciavam a intenção de conceber um novo sistema de análise independente do cumprimento das sanções, de modo a evitar avanços no programa de armas de destruição maciça da Coreia do Norte.

Durante uma visita no mês passado à Coreia do Sul, a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, assegurou que Washington e Seul iriam trabalhar "de maneira criativa" para encontrar uma alternativa ao painel, incluindo a possibilidade de criação de um mecanismo externo fora do âmbito das Nações Unidas.

"Mesmo que as forças hostis estabeleçam no futuro um segundo ou terceiro painel, estão condenados à autodestruição mais tarde ou mais cedo", afirmou Song no texto publicado pela KCNA e citado pela Efe, no qual conclui: "Se os EUA e os seus seguidores continuam insistentemente a anacrónica política hostil contra a República Popular Democrática da Coreia em vez de aprender a lição deste caso, sofrerão uma derrota estratégica ainda mais trágica".

No passado 28 de março, o Conselho de Segurança da ONU não conseguiu aprovar a renovação do mandato do painel de peritos, criado originalmente em 2006, devido ao voto da Rússia, país que no último ano fortaleceu muito a sua relação com a Coreia do Norte, que forneceu armamento para ser usado na Ucrânia.