"A criação do Fundo de Garantia Salarial é fundamental para apoiar os pescadores"

A CDU desenvolveu este sábado, no Caniçal, uma iniciativa sobre o sector das pescas e acerca das medidas que estão a matar este sector da economia regional.

No contacto com os pescadores que agora estão a iniciar a safra do atum o Coordenador Regional, Edgar Silva, afirmou que "o actual sistema de quotas, as limitações que os governantes estão a impor à pesca terão de ser urgentemente alteradas. Porque os governantes não defendem o interesse regional, porque os sucessivos governos não deram prioridade ao nosso sector produtivo da economia, estamos confrontados com obstáculos que entravam o futuro da pesca".

De acordo com Edgar Silva, "é urgente aumentar a quota de pesca do atum. Prolongar as actuais limitações à captura de atum significa hipotecar esta economia do mar, tão importante para o desenvolvimento regional".

Nesta iniciativa realizada pela CDU no Caniçal foi também retomada a proposta para a criação do "Fundo de Garantia Salarial" para os pescadores da Região Autónoma da Madeira. E acerca desta justa reivindicação, disse Edgar Silva: