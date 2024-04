Tomada de posse de novo governo entre as notícias que marcam esta terça-feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse às 18:00, no Palácio Nacional da Ajuda, menos de um mês depois da vitória da AD nas legislativas de 10 de março.

Este será o terceiro executivo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, empossará - mas o primeiro liderado pelo PSD, partido a que já presidiu - e nenhum dos dois anteriores cumpriu o mandato até ao fim.

Na Sala dos Embaixadores, o chefe de Estado dará posse ao primeiro-ministro e depois aos 17 ministros, que serão chamados um a um, por ordem hierárquica, para prestar juramento e assinar o auto de posse.

Na cerimónia seguem-se intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Ambos têm mantido um silêncio público quase total nos últimos dias.

Os secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional, que ainda não são conhecidos, só tomarão posse na sexta-feira.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival Internacional de Música da Primavera inicia-se hoje em Viseu, com duas dezenas de concertos a realizar em diferentes espaços da cidade e um concurso que atraiu vários guitarristas da nova geração.

Organizado pela Proviseu e pelo Conservatório Regional de Música de Viseu, o 17.º Festival Internacional de Música da Primavera vai realizar-se até dia 20 de abril e representa um investimento de cerca de 220 mil euros.

Os concertos vão realizar-se em locais como o Museu Nacional Grão Vasco, o Teatro Viriato, a Aula Magna do Politécnico de Viseu, a Igreja da Misericórdia, o Auditório da Escola Secundária Emídio Navarro e o Pavilhão Multiusos.

A Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, Margarita Escarpa (Espanha), Judicael Perroy (França) e o Sevilla Guitar Duo (Espanha), na guitarra, o trio de piano, flauta transversal e violino constituído por Isolda Crespi Rubio, Joana Correia e Nuno Meira, a pianista Luísa Tender e o duo de violoncelo e piano de Jeremy Laque (Reino Unido) e Katerina Kabakli (Grécia) são alguns dos músicos que poderão ser ouvidos em Viseu.

DESPORTO

O Sporting defende uma vantagem de 2-1 frente ao Benfica, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, no Estádio da Luz, que decidirá o primeiro finalista da prova na época 2023/24.

A equipa 'leonina' necessita apenas de um empate no terreno do rival, graças aos golos marcados por Pedro Gonçalves e pelo sueco Gyökeres, aos quais os 'encarnados' apenas conseguiram responder pelo norueguês Aursnes, na partida da primeira mão, disputada em 29 de fevereiro.

As 'águias', recordistas de títulos na Taça de Portugal, com 26 troféus, tentam atingir a 39.ª final, enquanto os 'leões', que têm 17 cetros, procuram chegar ao jogo decisivo pela 30.ª vez, num recinto onde já perderam esta época, por 2-1, na primeira volta do campeonato.

O encontro entre o Benfica e o Sporting tem início às 20:45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

***

João Sousa estreia-se no Estoril Open, naquele que será o último torneio da carreira do melhor tenista português de sempre, num segundo dia com vários representantes lusos em ação no Clube de Ténis do Estoril.

Sousa, atualmente no 272.º lugar do ranking mundial, recebeu um convite da organização para o seu derradeiro Estoril Open, no qual vai defrontar o jovem francês Arthur Fils, 37.º da hierarquia, naquele que poderá ser o seu último encontro de singulares.

Afetado por vários problemas físicos, o vimaranense, de 35 anos, vai retirar-se como o único luso que venceu torneios do circuito ATP, um dos quais o Estoril Open em 2018.

Outro dos premiados com um 'wild card', o português Henrique Rocha, que entrou esta semana no top 200 (197.º), vai estar pela segunda vez no quadro principal do Estoril Open, defrontando o experiente francês Gaël Monfils, 45.º, no último encontro da jornada no 'court' central.

Vindo da qualificação, Jaime Faria, 262.º do ranking, vai abrir o court principal na sua estreia num quadro de um circuito ATP, frente ao espanhol David Jorda Sanchís, 329.º, que foi repescado à última hora para substituir o francês Constant Lestienne, 90.º, lesionado no joelho esquerdo.

Após ter-se qualificado para a segunda ronda de singulares na véspera, Nuno Borges junta-se a Francisco Cabral para disputar o torneio de pares, que venceram em 2022, defrontando no 'court' Cascais os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

O segundo dia vai ter oito encontros de singulares, mais a conclusão do encontro entre o austríaco Jurij Rodionov e o chileno Cristian Garín, interrompido devido à chuva, que deverá voltar a afetar o programa de hoje.

Entre os jogos previstos está o do brasileiro João Fonseca, de 17 anos e 288.º do ranking, que recebeu um convite da organização, e vai defrontar, também no court principal, o 'qualifier' britânico Jan Choinski, 188.º.

INTERNACIONAL

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se hoje para discutir o alegado ataque israelita contra o consulado do Irão na capital da Síria, que causou pelo menos oito mortos na segunda-feira.

O embaixador da Rússia junto da ONU, Dmitry Polyansky, disse na rede social X (antigo Twitter) que o país solicitou a marcação de uma reunião do Conselho para as 15:00 em Nova Iorque (20:00 em Lisboa).

O pedido foi aceite por Malta, país que iniciou o mandato rotativo na presidência do Conselho.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, inicia hoje uma visita de dois dias à Jordânia, Arábia Saudita e Qatar para abordar a situação em Gaza com três países árabes que procuram uma solução para o conflito israelo-palestiniano.

Sánchez, um dos líderes europeus que mais tem insistido no reconhecimento do estado palestiniano e mais tem criticado a atuação de Israel na Faixa de Gaza nos últimos meses, estará hoje de manhã na Jordânia, onde além de se reunir com o Rei Abdulah II, visitará um campo de refugiados gerido pela agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês).

Segundo o governo de Madrid, esta visita pretende sublinhar o "trabalho insubstituível" da UNRWA e a necessidade de continuar a financiar a agência, que teve um corte de verbas por parte de países como os Estados Unidos na sequência de denúncias de Israel relacionadas com a alegada colaboração de funcionários da organização com o grupo radical Hamas.

A deslocação de Sánchez ao Médio Oriente termina na quarta-feira no Qatar, depois de passar também pela Arábia Saudita.

Segundo o governo de Madrid, o objetivo de Espanha é contribuir para a procura de uma solução e facilitar uma ponte entre os países árabes e os da União Europeia, que "têm de ter um papel ativo na procura da paz", por uma questão de princípio e humanitária, mas também por causa da sua própria segurança, não podendo permitir que haja duas guerras em regiões vizinhas (Ucrânia e Gaza).

SOCIEDADE

O julgamento de Ruben Oliveira ("Xuxas") e dos restantes 18 arguidos por tráfico de cocaína, associação criminosa e branqueamento de capitais inicia-se hoje em Lisboa, num caso que envolve ligações com organizações de narcotráfico do Brasil e Colômbia.

O julgamento está marcado para as 09:30 no Juízo Central Criminal de Lisboa, tendo o coletivo de juízes agendado já uma série de sessões, a segunda das quais marcada para quarta-feira.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), o grupo criminoso, liderado por Rúben Oliveira, tinha "ligações estreitas" com organizações de narcotráfico do Brasil e da Colômbia e desde meados de 2019 importava elevadas quantidades de cocaína da América do Sul.

A organização chefiada por "Xuxas" tinha - ainda de acordo com a acusação - ramificações em diferentes estruturas logísticas em Portugal, nomeadamente junto dos portos marítimos de Setúbal e Leixões e no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, permitindo assim utilizar a sua influência para importar grandes quantidades de cocaína escapando a fiscalização.