Zelensky alerta que ataques russos ameaçam segurança energética da Europa

O Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, disse hoje que os ataques russos contra infraestruturas de gás no oeste da Ucrânia podem constituir uma ameaça à segurança energética da União Europeia.

Num discurso transmitido na quinta-feira à noite, o chefe de Estado da Ucrânia referiu que a Rússia está a lançar novos ataques às infraestruturas de gás na zona oeste da Ucrânia.

Zelenski falou ao telefone com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, sobre o assunto na quinta-feira, revelou o chefe de Estado ucraniano no mesmo discurso.

Segundo Volodymir Zelensky os "ataques terroristas russos contra as regiões ocidentais da Ucrânia" ameaçam as "infraestruturas de gás" da Ucrânia e representam uma "ameaça para toda a Europa".

Numa mensagem sobre a conversa com Tusk, publicada anteriormente nas redes sociais, Zelenski afirmou que "um dos alvos russos" é a "infraestrutura de gás da Ucrânia ocidental".

"Se a Rússia for bem-sucedida neste objetivo, pode vir a colocar em risco toda a segurança energética da Europa", acrescentou.

"Temos de encontrar uma forma de enfrentar este desafio em conjunto", afirmou Zelenski, após as conversações com o primeiro-ministro polaco.

Kiev reclama neutralização de ataques russos na frente de Kharkov

As tropas ucranianas na região fronteiriça de Kharkov reclamam ter repelido "todos os ataques russos" nas últimas horas em três localidades da zona e "controlam" a situação no interior do município de Vovchansk.

"Na região de Kharkov ocorreram 10 batalhas. Os nossos soldados repeliram todos os ataques russos nas localidades de Lippi, Staritsia e Vovchansk", afirmou Oleg Siniegubov, chefe da Administração Militar da região de Kharkov, nordeste da Ucrânia, junto da fronteira com a Rússia.

Siniegubov, através das redes sociais, acrescentou que as forças russas ainda estão a tentar romper as defesas ucranianas em direção a Vovchansk.

Mesmo assim referiu que a situação dentro da cidade - que tem assistido a combates no extremo norte nos últimos dias - está sob "controlo" das forças da Ucrânia.

Num discurso ao país na quinta-feira à noite, o Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, disse que as tropas da Ucrânia estão a lançar contra-ataques em várias áreas da frente de Kharkov.

Zelensky falou também da intensificação dos combates em outras zonas da linha de contacto, como Pokrovsk e Kramatorsk, ambas na região oriental de Donetsk, onde a Rússia continua a avançar depois de ter aberto a nova frente em Kharkov, na sexta-feira passada.

O chefe de Estado ucraniano avisou repetidamente que os russos abriram esta nova frente para forçar as tropas ucranianas a dispersarem-se e a negligenciarem outras frentes.