Rússia lança ataques com 'drones' e reivindica conquista de uma aldeia

A Rússia lançou hoje, dia da Páscoa ortodoxa, uma série de ataques com 'drones' e mísseis no leste da Ucrânia, junto à segunda maior cidade ucraniana, reivindicando a conquista de uma aldeia.

A força aérea ucraniana afirmou que a Rússia havia lançado 24 'drones' de fabrico iraniano durante a noite, dos quais 23 foram abatidos, e alguns mísseis, ferindo 16 pessoas, incluindo uma criança, na região oriental de Kharkiv.

Por seu turno, o Ministério da Defesa russo anunciou que as suas tropas tomaram o controlo da aldeia de Ocheretyne, que tem estado na mira das forças russas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Imagens aéreas do local obtidas pela Associated Press mostram a aldeia devastada pelos combates, com todos os edifícios atingidos.

As autoridades de Kiev pediram aos crentes ortodoxos que sigam as celebrações de modo 'online', devido aos riscos de segurança.

"Mesmo em dias tão brilhantes de celebração, podemos esperar atos maléficos do agressor", avisou Serhiy Popko, administrador de Kiev.

No seu discurso de Páscoa, o Presidente Volodymyr Zelenskyy apelou aos ucranianos para que estivessem "unidos numa oração comum".

Num vídeo filmado em frente à Catedral de Santa Sofia, em Kiev, vestindo uma camisa tradicional, Zelensky disse que Deus "tem uma divisa com a bandeira ucraniana no ombro" e, com "um aliado assim", a "vida vencerá definitivamente a morte".

Em Moscovo, os fiéis ortodoxos, incluindo o Presidente, Vladimir Putin, encheram a catedral de Cristo Salvador para uma cerimónia de Páscoa noturna, celebrada pelo patriarca Kirill, um apoiante declarado do Kremlin.