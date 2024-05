SESARAM participa em campanha sobre AVC

Os profissionais de vários serviços do SESARAM estão a participar de forma activa na campanha promovida pela Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral, integrada nas actividades e iniciativas alusivas ao dia do AVC, que se assinalou a 31 de Março.

'Seja mais rápido do que o AVC, todos os minutos contam' ou 'O AVC é uma emergência médica, ligue o 112. Salve Vidas'. são algumas das frases que estão a ser veiculadas por estes profissionais, através da campanha, que como principal objectivo informar a população quanto à caracterização do AVC, assim como sensibilizar para o reconhecimento dos principais sinais de alerta e para a forma de atuar perante uma suspeita de AVC.

Dessa forma, a importância da prevenção faz também parte das mensagens que são transmitidas nesta campanha, ao longo de todo o ano, e que contará também com a publicação de fotos e vídeos de vários profissionais do Serviço Regional de Saúde, nas diferentes redes sociais.

O AVC continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, sendo também responsável pela perda de potenciais anos de vida. A prontidão no socorro e o conhecimento de profissionais altamente formados são aspetos fundamentais na intervenção, com vista à redução de sequelas e da mortalidade.

"O SESARAM conta com equipas altamente formadas em termos de resposta imediata pré-hospitalar e hospitalar, e dispõe, desde 2009, de uma via verde do AVC, que tem sido essencial na rapidez de intervenção nestas situações. Em 2009 foi também criada a Unidade de AVC do Serviço Regional de Saúde", sublinha a entidade.