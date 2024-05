ONU nomeia neerlandesa Hennis-Plasschaert Coordenadora Especial para o Líbano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, anunciou hoje a nomeação de Jeanine Hennis-Plasschaert, dos Países Baixos, como sua nova Coordenadora Especial para o Líbano, para chefiar o Gabinete do Coordenador Especial das Nações Unidas para o Líbano (UNSCOL).

A neerlandesa sucede a Joanna Wronecka, da Polónia, a quem o secretário-geral da ONU agradeceu o empenho e a liderança no UNSCOL, indicou o porta-voz de Guterres num comunicado.

"Atualmente a desempenhar as funções de representante especial do secretário-geral para o Iraque e de chefe da Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque (desde 2018), Hennis-Plasschaert traz para este cargo mais de 25 anos de experiência em diplomacia, segurança internacional e assuntos do Médio Oriente", sublinhou o porta-voz.

Antes disso, Jeanine Hennis-Plasschaert "foi ministra da Defesa dos Países Baixos (2012-2017) - a primeira mulher a ocupar esse cargo -- [e] anteriormente, foi membro da Câmara dos Representantes dos Países Baixos (2010-2012) e membro do Parlamento Europeu (2004-2010)", refere o comunicado.

A nova Coordenadora Especial para o Líbano "trabalhou também para a Comissão Europeia na Bélgica e na Letónia, bem como para a cidade de Amesterdão e no setor privado", concluiu o comunicado do gabinete do secretário-geral da ONU.