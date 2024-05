Cerca de 72% das empresas de serviços em Portugal utilizam ou avaliam usar IA

Cerca de 72% das empresas de serviços em Portugal já utilizam ou estão a avaliar o uso da Inteligência Artificial (IA), enquanto 81% das empresas deste setor têm planos de investimento em IA para 2024, segundo um estudo divulgado.

De acordo com o relatório "State of Sales", que partilha informações de mais de 5.500 profissionais de serviços de 30 países, incluindo Portugal, "a maioria das empresas auscultadas (72%) já começou ou está a avaliar dar os primeiros passos na utilização da IA", com a larga maioria (81%) a afirmar "já ter planos de investimento para este ano".

O estudo elaborado pela empresa tecnológica Salesforce, especializada em CRM (Customer Relationship Management) de IA, permitiu também saber que "88% dos profissionais de serviços em Portugal com IA confirma que a tecnologia lhes poupa tempo".

Num encontro com jornalistas em Lisboa, o 'country leader' da Salesforce Portugal, Fernando Braz, afirmou que a operação da empresa em Portugal, que conta já com três anos de atividade, está a correr "muito bem" em termos de negócio.

"Acreditamos que o mercado e a economia digital têm muito para fazer", disse Fernando Braz, numa alusão à IA generativa e à transformação digital.

Esta terça-feira, no Centro Cultural de Belém (CCB), realiza-se uma nova edição do Salesforce World Tour Essentials, um encontro sobre inovação inteligente da Salesforce, cujo objetivo é mostrar, nomeadamente, como se pode tirar partido de todo o potencial da IA para as empresas de forma segura e fiável.