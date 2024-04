Elisabete Henriques expõe ‘Ilustração Botânica’ no Campanário

Foi ontem inaugurada no Espaço do Artesão, Campanário, a exposição de pintura de Elisabete Henriques denominada ‘Ilustração Botânica’ que junta quinze quadros de orquídeas. Trata-se de ilustrações de várias espécies feitas para o livro de investigação ‘20 Orquídeas Antigas na Madeira’, lançado em 2023, no qual Elisabete contribuiu como ilustradora.

Moradora na freguesia do Campanário, tem na pintura uma das suas grandes paixões. A maioria das suas obras é inspirada “na flora e a paixão pela ilustração botânica nasceu da necessidade de passar longos períodos em contacto direto com a natureza, observando e desenhando diferentes espécimes em diferentes estágios de desenvolvimento”, assume a ilustradora científica.

Os trabalhos que realiza geralmente iniciam-se com um levantamento fotográfico das plantas. Segue-se os esboços, os estudos de cor e, finalmente, uma composição final em papel definitivo que termina com a pintura. Reconhece as vantagens da ilustração digital, mas não abdica do papel e da pintura à mão que “proporcionam um resultado único, indo além do desenho em si e tornando a obra tangível e palpável”.

Ao longo dos anos, Elisabete Henriques realizou várias exposições, incluindo 'Da Natureza ao Traço'. Apesar da evolução tecnológica, a ilustração científica continua a ser valorizada sobretudo na orquidofilia, onde tem feito trabalhos que ajudam as pessoas a melhor perceberem desta área. “Acredito que o meu trabalho ajuda os madeirenses a terem uma maior noção das espécies que os rodeiam, pois só podemos amar e valorizar o património quando o conhecemos”, afirma.

Elisabete Henriques é ainda ilustradora de alguns livros de ficção infantil, como ‘Madeira: Arca de Tesouros’, ‘Mágicas Sementinhas’ e ‘Uma Amizade com Asas’. O seu gosto é transversal a várias áreas e não se limita à pintura de fauna e flora, gostando de enfrentar bons desafios.

A exposição ficará patente até ao dia 2 de junho.