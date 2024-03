Lula e Macron lançam programa de mil ME de investimentos verdes na Amazónia

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, lançaram ontem um programa de mil milhões de euros em investimentos verdes na Amazónia brasileira e guianense.

O anúncio foi feito no primeiro de três dias da visita de Estado de Emmanuel Macron ao Brasil e que faz parte de uma ambição internacional que os dois chefes de Estado pretendem promover até à COP30, que vaiacontecer na cidade brasileira de Belém em 2025.

Em comunicado conjunto, os dois países comprometeram-se com um "grande programa de investimentos em bioeconomia para a Amazónia brasileira e guianense, com o objetivo de alavancar mil milhões de euros em investimentos públicos e privados em bioeconomia nos próximos quatro anos".

Além disso, foi assinado um novo acordo científico entre Centro de cooperação internacional em pesquisa agrónoma para o desenvolvimento francês (CIRAD)e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que possibilitará o desenvolvimento de projetos de pesquisa sobre setores sustentáveis.

"Promoveremos juntos parcerias inovadoras em todo o mundo para financiar a proteção das florestas tropicais e da biodiversidade", lê-se na mesma nota.

Macron iniciou aquela que é também a sua primeira visita a um país da América Latina desde que assumiu o cargo em 2017 no maior pulmão vegetal do mundo.

Depois de uma breve cerimónia inicial de boas-vindas, Lula e Macron subiram a bordo de um navio da marinha e navegaram pela baía amazónica de Guajará até à ilha de Combú.

Durante a viagem, de cerca de cerca de uma hora, realizaram a sua primeira reunião de trabalho a bordo, tendo visitado de seguida um projeto de desenvolvimento sustentável do cacau.

No âmbito do encontro com os povos indígenas, Macron condecorou o cacique Raoni Metuktire, um dos mais célebres e antigos defensores da Amazónia, atualmente com 92 anos, com a Ordem Nacional da Legião de Honra concedida pelo Estado francês.

"Estando aqui ao seu lado hoje, queria dizer obrigado pela sua obra e o seu combate incessante", afirmou o presidente francês, citado na imprensa local brasileira.

Raoni Metuktire, por outro lado, apelou a Lula da Silva que reforço o combate à mineração e desflorestação ilegal.

"Não consigo aceitar desmatamento e garimpo. Então, você também precisa demarcar terras para as comunidades indígenas que não têm terra ainda", disse Raoni.

Depois do dia na Amazónia, Lula da Silva e Macron deverão deslocar-se ao Rio de Janeiro, para uma visita, na quarta-feira, a um complexo naval situado no município de Itaguaí, onde está a ser desenvolvido um programa franco-brasileiro de submarinos.

O programa envolve a construção de cinco submersíveis, um deles com propulsão nuclear, e foi lançado em 2009, durante o segundo mandato de Lula da Silva e no contexto de uma visita do ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy.

Do Rio de Janeiro, Macron segue para São Paulo, onde na quarta-feira participa num evento que reúne cerca de 200 empresários dos dois países, e depois para Brasília, para um encontro, na quinta-feira, com Lula da Silva.