Rogério Gouveia satisfeito com excedente orçamental de 25,3 milhões de euros em 2023

A Região voltou à senda dos excedentes orçamentais em 2023. Essa dado foi avançado por Rogério Gouveia, que se diz satisfeito com esse facto. O secretário regional de Finanças fala de um excedente de 25,3 milhões de euros e um saldo positivo de 143 milhões de euros. A previsão para o ano passado era de que houvesse défice.

Rogério Gouveia fez, há pouco, no Salão Nobre do Governo Regional, uma apresentação sobre as contas da Região referentes a 2023 e a performance orçamental do ano transacto.

O governante revela que esta é uma melhoria que se regista após a passagem da pandemia de covid-19 e do eclodir da Guerra na Ucrânia.

O secretário falou ainda de vários investimentos por parte do Governo Regional e de medidas que motivaram o aumento das despesas, como o aumento da redução do IRS.

O Estado também teve um excedente orçamental, sendo que a Região foi a única a acompanhar o Estado neste excedente.

Houve ainda uma redução da dívida pública regional. "A trajectória de sustentabilidade da dívida publica regional está a ser mantida", frisou Rogério Gouveia.

"Madeirenses podem ficar tranquilos relativamente as contas públicas dos últimos anos", destacou o governante, querendo passar uma mensagem de confiança nas políticas que têm vindo a ser praticadas.

Explicou ainda que este excendente em muito advém das empresas públicas. Além disso, refere que estamos na fase final de reestruturação do Sector Empresarial Regional. Mesmo assim, são empresas com melhor rácio financeiro do que há 14 anos.

Questionado sobre o Orçamento da Região, que ainda não foi aprovado, devido à actual situação política, Rogério Gouveia afirma que o importante é continuar o caminho ascendente. Neste momento, apesar de um orçamento em duodécimos, quer manter os investimentos no âmbito do PRR e do quadro Madeira 20-30.