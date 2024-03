Nenhum apostador acertou na chave completa do sorteio n.º 26/2024 desta sexta-feira, 29 de Março, do Euromilhões. Ainda assim, um jogador no estrangeiro conquistou um 2.º prémio no valor de 687.795,56 euros,

Para Portugal, o melhor prémio conseguido, foram dois 4.º lugares, que renderam 2.086,22 mil euros.

Na próxima terça-feira estará em jogo um jackpot de 62 milhões de euros.