Dormidas turísticas reservadas em alojamentos de curta duração sobem 13,8% em 2023

O número de dormidas reservadas na União Europeia (UE) em alojamentos de curta duração através de plataformas 'online' aumentou, em 2023, 13,8% para 678,6 milhões face ao ano anterior (596,5 milhões), divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as reservas em alojamentos de curta duração feitas através das plataformas Airbnb, Booking, Expedia Group ou TripAdvisor excederam, em 2023, os números do ano anterior em 11 dos 12 meses do ano.

Considerando o período entre julho e setembro -- que inclui a época alta do verão --, entre as 20 regiões da UE mais procuradas, seis eram em França, cinco em Espanha e Itália, duas na Grécia e uma na Croácia e em Portugal (Algarve, com mais de cinco milhões de dormidas neste tipo de alojamento).

O ano de 2023 foi o terceiro consecutivo a registar um aumento de dois dígitos em relação ao período anterior.