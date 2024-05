Ministro da Educação na sessão comemorativa do Dia da UMa

A sessão comemorativa do Dia da Universidade da Madeira, que se realiza, hoje, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, vai contar com a presença do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e da secretária de Estado da Ciência, Ana Paiva.

O programa tem início às 9h30, com o tradicional Cortejo Académico. Segue-se a entrega de medalhas aos funcionários que completam 25 anos ao serviço da Universidade.

A sessão prossegue com as intervenções do presidente do Conselho Geral, Francisco Fernandes; do presidente da Associação Académica, Ricardo Bonifácio; e do ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. A intervenção de encerramento ficará a cargo do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira, 6 de Maio:

10h30: Miguel Albuquerque visita a escola básica e secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava, que celebra os seus 50 anos;

11h30: José Manuel Rodrigues recebe em audiência o presidente da Ordem dos Arquitectos (OA), Avelino Oliveira, e a presidente do Conselho Directivo Regional da Madeira da OA, Susana Gouveia Neves, na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30: Cerimónia de entrega de prémios da iniciativa ‘+ Comércio Local’ referente ao 2.º sorteio com a presença de Cristina Pedra, no Salão Nobre C.M. Funchal;

16h30: Debate entre o Sindicato dos Professores da Madeira e representantes dos partidos políticos com assento parlamentar na ALRAM, na sede SPM - Calçada da Cabouqueira;

17h00: José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque marcam presença na sessão solene comemorativa do 110.º aniversário da Fundação do Município da Ribeira Brava, na Frente Mar da Vila;

18h00: Inauguração da exposição 'Small Time Shot Away' da artista multidisciplinar Sara Tristão, na Capela da Boa Viagem — Núcleo Difusor de Arte e Cultura Contemporânea;

19h00: Cerimónia de recepção de novos membros da Ordem dos Arquitectos, na sede da SRMAD - Rua do Carmo.

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Maio, Dia Nacional do Azulejo, Dia Internacional Sem Dieta, Dia Mundial do Acordeão, Dia Mundial da Endogénese e Dia Internacional da Osteogénese:

1856 - Nasce o médico neurologista austríaco Sigmund Freud, fundador da psicanálise.

1885 - Louis Pasteur executa a primeira experiência com o soro antirrábico.

1889 - É inaugurada, em Paris, a Torre Eiffel.

1895 - Nasce Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Filibert Guglielmi di Valentina d'Antonguolla, mais conhecido por Rudolfo Valentino, ator italiano radicado nos Estados Unidos da América.

1908 -- Sobe ao trono Manuel II, último rei de Portugal.

1909 -- O concelho de Bouças passa a designar-se Matosinhos.

1915 - Nasce o ator e cineasta norte-americano George Orson Welles, realizador de "Citizen Kane" e "A Sede do Mal".

1919 - A Conferência de Paz para a Grande Guerra de 1914-1918 distribui as antigas colónias alemãs por vários países.

1937 - O dirigível alemão Hindenburg explode e incendeia-se ao aterrar em Lakehurst, Nova Jersey, EUA. Das 97 pessoas a bordo morrem 35 e um membro da tripulação de terra.

1953 - A Companhia de Transportes Aéreos Portugueses garante a exploração das linhas aéreas internacionais.

- O médico John Gibbon executa a primeira cirurgia ao coração de peito aberto.

1974 - Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão, Joaquim Magalhães Mota e outros elementos vindos da chamada ala liberal da antiga Assembleia Nacional fundam o Partido Popular Democrático (PPD), atual PSD.

- O chanceler alemão-federal Willy Brandt renuncia ao cargo.

1976 - O Conselho de Segurança da ONU condena a República da África do Sul pela invasão de Angola.

1977 - É firmado um acordo entre o Portugal e o Fundo Monetário Internacional. O primeiro-ministro, Mário Soares, requereu assistência financeira para resolver a crise de liquidez em que se encontrava.

- O futebolista Eusébio faz o seu último jogo em Portugal, ao serviço do União de Tomar (II Divisão).

1986 -- Morre, aos 64 anos, a atriz Laura Alves.

- O Pravda, diário do Partido Comunista da URSS, noticia, pela primeira vez, o incêndio de um reator da central nuclear de Chernobyl, a 26 de abril.

1988 - A dirigente comunista Zita Seabra é demitida da comissão política e do Comité Central do PCP.

1990 -- O cartoonista Luís Afonso publica a primeira tira "Barba e Cabelo", no jornal A Bola.

1992 -- Morre, aos 90 anos, a atriz alemã Maria Madalena Dietrich, Marlene Dietrich.

1994 -- É inaugurado o túnel do Canal da Mancha, entre o Reino Unido e o Continente europeu.

1996 - A NATO e a União Europeia Ocidental (UEO) assinam, em Bruxelas, um acordo de segurança e cooperação.

1999 - A Rússia e as sete potências ocidentais chegam a acordo sobre um plano de paz à Jugoslávia.

2003 - O primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso admite, pela primeira vez, o envio de forças para o Iraque sem o mandato de uma força internacional da ONU.

2004 -- O novo Código da Estrada é aprovado em Conselho de Ministros.

2006 -- Agravamento da crise militar em Timor-Leste, com a adesão de militares no ativo aos contestatários que exigem a demissão do governo.

- Morre, com 99 anos, Lilliand Asplund, última sobrevivente do naufrágio do navio de passageiros britânico "Titanic".

2007 - O líder do PSD Madeira, Alberto João Jardim, conquista a nona vitória consecutiva em eleições legislativas regionais.

- Nicolas Sarkozy é eleito Presidente da França, com 53,06 votos, contra 46,94 de Ségolène Royal, na segunda volta das eleições. A noite e a madrugada eleitoral são marcadas por incidentes em vários pontos do país com manifestantes anti-Sarkozy, de que resultaram 730 veículos incendiados e 592 pessoas detidas.

- A atleta Vanessa Fernandes, tricampeã europeia, vence a etapa de Lisboa da Taça do Mundo de triatlo, a primeira destas provas que é disputada em Lisboa, e ascende à liderança do ranking mundial.

- Morre, aos 68 anos, Enéas Carneiro, médico e político brasileiro, fundador do Partido da Reedificação da Ordem Nacional, três vezes candidato à Presidência da República.

2008 - Morre, aos 70 anos, a soprano francesa Eliane Manchet, que se celebrizou pelo seu desempenho na ópera "Pélleas e Mélisande", de Debussy.

2009 - O Senado da República Checa aprova o Tratado de Lisboa, abrindo caminho à ratificação definitiva pelo Presidente Vaclav Klaus.

2010 -- Eleições britânicas dão a vitória aos conservadores de David Cameron. Resultados apontam para um governo de coligação. Os liberais democratas de Nick Clegg entram no número 10 de Downing Street, pela primeira vez.

2012 - O socialista François Hollande vence a segunda volta das eleições Presidenciais em França.

- O Partido Sérvio do Progresso (SNS, nacionalista, na oposição), vence as eleições legislativas sem atingir a maioria absoluta.

- Eleições legislativas antecipadas na Grécia. Os resultados não permitem formar Governo.

2013 -- Morre, aos 94 anos, Giulio Andreotti, sete vezes primeiro-ministro de Itália e figura emblemática da Democracia Cristã.

2014 - Os ministros das Finanças de dez países da UE, entre os quais Portugal, acordam a aplicação progressiva de uma taxa sobre as transações financeiras sobre ações e produtos derivados a partir de janeiro de 2016.

2016 - A comissão especial do Senado brasileiro vota a favor do pedido de destituição da Presidente Dilma Rousseff.

- Morre, aos 89 anos, Margot Honecker, viúva do antigo líder da República Democrática Alemã Erich Honecker (1912-1994).

- Morre, com 92 anos, Ramón Carlin, velejador mexicano, primeiro vencedor da regata whitbread em 1974, prova agora denominada Volvo Ocean Race.

2017 - O Museu de Leiria vence o prémio The Silletto Prize, um dos galardões mais importantes da cerimónia anual dos prémios do European Museum Fórum, em Zabreb, na Croácia.

- Morre, aos 80 anos, António Pires de Lima, antigo bastonário da Ordem dos Advogados.

- Morre, com 85 anos, o britânico Hugh Thomas, historiador, hispanista, autor da "História da Guerra Civil de Espanha".

- Morre, aos 79 anos, Keith Harvey, fundador do Gabrieli Quartet, solista da Filarmónica de Londres e da English Chamber Orchestra e vencedor do Prémio Guilhermina Suggia da Royal Academy of Music, em 1958.

2018 -- O tenista João Sousa torna-se no primeiro português a vencer o Estoril Open, naquele que é o seu terceiro título do circuito ATP.

- Morre, aos 75 anos, o tenente-coronel Álvaro Fernandes, militar de Abril que fez a ligação entre o posto de comando e as tropas em Lisboa.

2019 -- Morre, com 71 anos, José Carlos Camolas, futebolista, bicampeão pelo Benfica em 1966/1967 e 1967/1968.

- Morre, aos 95 anos, John Lukacs, norte-americano nascido na Hungria, historiador e escritor.

2020 - O Hospital do Espírito Santo de Évora realiza uma coronariografia não invasiva, a primeira a ser feita na unidade e em hospitais do Serviço Nacional de Saúde do sul do país.

2022 -- Morre, com 75 anos, Titina Rodrigues, cantora cabo-verdiana. Em 2006, foi condecorada pelo Governo de Cabo Verde pela sua contribuição para a cultura do país.

- Morre, aos 86 anos, Odete Antunes, atriz, artista de revista. Foi casada com o ator e encenador Eugénio Salvador.

2023 - Carlos III é coroado como rei do Reino Unido numa cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres.

- O Benfica sagra-se campeão nacional de voleibol pela quarta vez consecutiva, em Lisboa.

- Morre, aos 86 anos, Philippe Joyaux, escritor e editor francês, conhecido no mundo artístico como Philippe Sollers. A sua primeira obra "Une curieuse solitude" foi publicada quando tinha 22 anos e, três anos depois, em 1961, ganhou o prémio Médicis com a obra "Le parc".

- Morre, aos 99 anos, Menahem Pressler, pianista norte-americano de origem alemã, fundador do Trio Beaux Arts em 1955. Em 2005, o Governo alemão condecorou-o com a Grande Cruz de Mérito e o Governo francês nomeou-o comendador da Ordem das Artes e das Letras.

Este é o centésimo vigésimo sétimo dia do ano. Faltam 239 dias para o termo de 2024.

