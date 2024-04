"Problema particular" impediu Albuquerque de ir à comemoração do 25 de Abril na Assembleia

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, justificou a sua ausência, esta manhã, na sessão comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril na Assembleia Legislativa da Madeira com a necessidade imperiosa de resolver um "problema particular", tendo feito questão de sublinhar que esta "é uma data histórica que deve ser celebrada" porque foi a partir dela "que se conquistou a democracia". De qualquer modo, recordou que o executivo "fez-se representar" no evento no parlamento por vários secretários regionais.

"Nós não temos nenhum complexo relativamente ao 25 de Abril. O que eu não suporto são aqueles que acham que são donos do 25 de Abril, sobretudo alguns elementos de esquerda. E alguns deles, antes do 25 de Abril nem fizeram nada para termos a democracia em Portugal. Não há donos do 25 de Abril. Temos de encarar esta data como uma data histórica, que deve ser celebrada com normalidade. Nós vivemos numa sociedade civilista, onde esta invocação é importante", declarou o governante, que esta tarde visitou os locais onde decorre o Campeonato Europeu de Natação Adaptada (Piscinas da Penteada) e a 7.ª edição da Expo Tropical (Praça do Povo).

"Esta data é importante porque foi a partir do 25 de Abril que se conquistou a democracia em Portugal. É evidente que depois houve as consequências muito conturbadas do pós-25 de Abril, com uma radicalização do clima político, sobretudo a partir do 1.º de Maio, quando há uma tentativa do Partido Comunista de tomar o poder em Portugal. Mas o quadro constitucional estabiliza-se a partir do 25 de Novembro" e mais tarde com "a normalização da democracia" quando "desaparece a tutela militares" e os poderes são atribuídos às instituições civis, prosseguiu o mesmo responsável.

Albuquerque explicou que esteve presente no concerto comemorativo do 25 de Abril que decorreu ontem à noite no Parque Santa Catarina, que foi organizado pelo Governo Regional, "num espectáculo magnífico" de uma orquestra de jazz e um coro de 600 pessoas. "Foi a melhor celebração que podíamos ter", afirmou, lembrando que o parlamento regional e a Câmara do Funchal assinalaram a data hoje.