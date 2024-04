Chega culpa PSD e PS por derrocada na Madalena do Mar

“Estamos perante uma situação em que as escarpas não são limpas por causa de guerras políticas entre o PSD e o PS. Esses dois partidos andam a brincar à política e não estão interessados com o bem-estar das pessoas. Só vêm cá buscar votos, mas não agem quando é preciso”. A declaração é do deputado do Chega Celestino Sebastião, que, hoje, visitou o Bairro da Madalena do Mar, perto do local onde teve lugar uma derrocada.

As pessoas “não estão a receber o apoio devido e o acompanhamento que tanto necessitam das autoridades”, afirmou o parlamentar do Chega. Celestino Sebastião considera que a política tem de estar acima de interesses partidários, pois o fundamental é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor e mais digna: “A política não se faz pelo poder, mas por quem mais precisa. Neste caso, vir dizer que as pessoas devem ir para a casa de familiares é uma vergonha e não uma solução. O governo e a câmara têm de se entender e não andar em guerrinhas que só prejudicam a população”.