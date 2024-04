A notícia que faz a manchete da edição de hoje do seu DIÁRIO revela que o Funchal é a 6.ª cidade mais cara para comprar casa. Sé, São Martinho e São Pedro são as três freguesias da Região onde os preços dos alojamentos familiares registaram os valores mais elevados no último trimestre de 2023, de acordo com o ‘ranking’ dos municípios portugueses com mais de 100 mil habitantes.

A Revolução dos Cravos volta a merecer algum destaque no dia de hoje, para lhe dizer que o 25 de Abril na Madeira só ‘aconteceu’ a 1 de Maio. O historiador Emanuel Janes, que viveu por dentro a Revolução, faz visita-guiada pelos locais mais emblemáticos onde se ouviram os primeiros ecos de liberdade na Região.

Na senda das Eleições Europeias, que acontecem a 9 de Junho, dizemos-lhe que há 20 anos que o PSD não elege o 9.º deputado nas ‘Europeias’, num sufrágio em que Rubina Leal se diz focada nas ‘Regionais’ e contesta lugar na lista da AD que “desvaloriza a Madeira”. Albuquerque mantém escolha, apesar da “má decisão” do partido. A Região tem tido sempre eurodeputados desde as primeiras eleições em 1987.

No desporto, o MIUT centra as atenções. “Atingimos o recorde de inscritos”, diz Sidónio Freitas, director da prova, que admite que a competição de ‘trail running’ não teria notoriedade mundial sem os apoios públicos e privados.

Por fim, destacamos o “tratamento desigual” no rastreio do cancro do cólon e recto, com os médicos de família a se mostrarem preocupados.

