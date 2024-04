Seis utentes do SESARAM beneficiaram de procedimentos invasivos para tratar a dor lombar persistente

O Serviço de Medicina da Dor / Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor - Dr. Rui Silva do Serviço Regional de Saúde promoveu na última sexta-feira, 19 de Abril, uma formação em 'Controlar a dor com Procedimentos Invasivos', que envolveu tratamentos para o alívio da dor em doentes com dor lombar persistente, resistente a terapêuticas anteriores.

Dirigido pelo médico anestesiologista com a competência em Medicina da Dor, Duarte Correia, o serviço teve a oportunidade de, durante a fromação, actualizar conhecimentos e treinar procedimentos invasivos destinados ao controlo da dor de coluna persistente, nomeadamente técnicas, que apesar de já serem utilizadas no SESARAM, sofreram avanços significativos que aumentaram a sua eficácia, melhorando significativamente a qualidade de vida dos utentes. É o caso das técnicas de implante de neuroestimulação medular; radiofrequência sobre o gânglio da raiz dorsal; rádiofrequência intra-canalar e foraminal; radiofrequência da articulação sacro ilíaca com a técnica de “palisada”.

A formação prática permitiu intervencionar, com uma abordagem diferente, seis utentes acompanhados pelo Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor do SESARAM.

Os procedimentos decorreram sob a orientação da médica especialista em Medicina Física e Reabilitação, Minerva Navarro, da Unidad del Tratamento del Dolor Cronico do Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Juan Negrin, reputada especialista nesta área do tratamento e controlo da dor.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, visitou o Serviço de Medicina da Dor para agradecer a disponibilidade da médica convidada e todo o trabalho desenvolvido pelos profissionais afectos ao serviço.