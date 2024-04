SESARAM promove projecto 'Do poio pro buzico'

O projecto 'Do poio pro buzico', dinamizado pelo Serviço de Saúde Regional, através dos serviços de Nutrição e do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, tem como objectivo melhorar o estado nutricional e os hábitos alimentares das crianças do 1.º ciclo da freguesia de São Martinho.

Este projecto está a ser dinamizada através de diversas sessões lúdicopedagógicas sobre diferentes temáticas que incidem na estimulação para o aumento do consumo de leguminosas, frutas, hortícolas, pescado e lacticínios.

Esta intervenção resulta das lacunas detectadas no diagnóstico alimentar efectuado ao longo do ano lectivo passado. Relativamente ao estado nutricional das crianças, estão também, desde o ano passado, a ser acompanhadas muitas crianças na Consulta de Nutrição do Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas, com o objectivo de melhorarem os seus hábitos alimentares, assim como optimizarem o seu estado nutricional.

Ao longo do mês de Maio, irá acontecer um 'peddy paper' num ambiente de supermercado, envolvendo as crianças e as suas famílias, com o objectivo de promover a literacia alimentar e nutricional.

A leitura de rótulos de produtos alimentares, a escolha de alimentos mais saudáveis, a transmissão da importância da sustentabilidade alimentar com a escolha de alimentos mais sustentáveis e locais, são algumas das actividades programadas.

Este projecto de intervenção, iniciado no ano lectivo passado, nas escolas do 1.º ciclo da freguesia de São Martinho, entra agora na recta final com a realização de uma avaliação, referente aos hábitos alimentares que permitirá avaliar o resultado desta intervenção na comunidade.