FC Porto aciona cláusula de recompra por Francisco Conceição

O futebolista internacional português Francisco Conceição, de 21 anos, vai permanecer até 2028/29 no FC Porto, que acionou a cláusula de recompra do contrato de empréstimo do Ajax, anunciaram hoje os 'dragões'.

"Francisco Conceição continua a dar alegrias aos portistas. Depois de regressar a casa, de marcar sete golos, servir sete assistências e de se assumir como uma das principais figuras do campeonato, o FC Porto acionou a opção de compra prevista no contrato de empréstimo do mais recente internacional português - que vai ser jogador do clube até 2029", anunciaram os 'dragões', em comunicado publicado nas suas plataformas oficiais.

Filho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, o extremo direito tinha voltado ao clube 'azul e branco' no início da época, por cedência dos neerlandeses do Ajax, que o chegara a contratar por cinco épocas, em 2022/23, vivendo a fase mais produtiva da sua carreira.

"Era um objetivo traçado desde que cheguei aqui no início da temporada. Queria cumprir os jogos [necessários na ativação da opção de compra] para poder ficar no clube de que gosto e no qual me sinto feliz. Felizmente, realizou-se. Agora, há que dar continuidade e terminar esta época da melhor maneira para que possamos acabar todos felizes", frisou.

Com um golo e três assistências nos 28 jogos em 2022/23 pela equipa principal do Ajax, por entre sete jogos e cinco remates certeiros no conjunto 'secundário', Francisco Conceição impôs-se no regresso ao Dragão com sete tentos em 38 encontros.

"É fruto do trabalho que fiz e da ajuda que tive de toda a equipa, do 'staff' e da confiança que depositaram em mim. O presidente falou comigo desde o início, sempre quis o meu regresso, confiou nesse trabalho e disse-me para demonstrar o meu futebol e provar que conseguia fazer a diferença. Por isso, estou agradecido. Têm sido todos importantes na minha evolução e espero continuar a retribuir-lhes. É para isso que aqui estou", apontou.

As 12 contribuições para golo acumuladas em 2023/24 já superam a produção registada nas duas primeiras temporadas pelo FC Porto, nas quais o filho de Sérgio Conceição fez três tentos e três assistências em 50 encontros, participando na 'dobradinha' de 2021/22.

"Neste momento, os adeptos estão a ver uma versão um pouco mais próxima do que eu posso fazer. Acho que ainda não estou nem perto do que consigo fazer dentro do campo, mas espero que muito em breve me possam ver na plenitude das capacidades", definiu.

O anúncio da recompra de Francisco Conceição ocorre a quatro dias das eleições do FC Porto, marcadas para sábado, quando Pinto da Costa (lista A), presidente desde 1982, concorre a um 16.º mandato consecutivo, frente a André Villas-Boas (B), ex-treinador da equipa de futebol, e Nuno Lobo (C), empresário e professor, que foi derrotado em 2020.