Alojamento local na Madeira cresceu 23,5% em Março

Ao longo do mês de Março de 2024, a Madeira registou a entrada de 181,9 mil hóspedes em alojamentos turísticos e mais de 924,8 mil dormidas. Estes dados representam variações positivas de 6,1% e 7,6%, respectivamente. Os dados hoje lançados pela Direcção Regional de Estatística dão ainda conta de que o segmento da hotelaria concentrou 71,2% das dormidas de março de 2024 (658,4 mil), crescendo 2,8% em termos homólogos, enquanto o alojamento local (26,3% do total) e o turismo no espaço rural (2,5% do total) subiram 23,5% e 5,8%, pela mesma ordem.

A taxa líquida de ocupação-cama do alojamento turístico, no mês em referência, foi de 65,1%, 2,0 pontos percentuais (p.p.) acima do observado no mês homólogo. Por sua vez, a taxa de ocupação-quarto atingiu os 74,1% (74,5% em março de 2023). "É importante salientar que os resultados podem ter sido ligeiramente influenciados pelo efeito do calendário do ano de 2024, pois, enquanto a Páscoa, em 2023, ocorreu em Abril, em 2024, foi celebrada em Março", salienta a DREM.

No que diz respeito ao valor da estada média no conjunto do alojamento turístico registou-se um ligeiro aumento relativamente ao mesmo mês do ano anterior (4,51 noites), fixando-se nas 4,58 noites. A DREM indica que os valores mais altos continuam a registar-se na hotelaria, com 4,65 noites, seguido do alojamento local (4,54 noites) e do turismo no espaço local (3,32 noites).

Mais alemães na Madeira

Um dos dados apontados nesta estatística oficial refere-se aos mercados emissores. Os 10 principais representaram 80,9% do total, no mês de março de 2024. É dado destaque à Alemanha, que representa 23,5% do total, com uma subida de 3,8% do que em Março do ano passado. O Reino Unido representa 19,2% do total, subindo 7,3% quando comparado com o mesmo mês do ano passado. O mercado nacional, que concentrou 14,4% do total de dormidas, registou uma quebra de 5,3% face a março de 2023. Na quarta posição, tendo em conta o peso no total de dormidas, encontra-se o mercado francês (5,7% do total; +6,8%), seguido da Polónia (5,6% do total; +18,6%).

"Em termos acumulados (Janeiro a Março de 2024), os dois principais mercados emissores apresentaram igualmente crescimentos homólogos nas dormidas, sendo o mercado britânico aquele que revelou o aumento mais expressivo, de +7,2%, enquanto o mercado alemão cresceu 2,1%. Já o mercado de residentes em Portugal apresentou uma variação negativa de 7,1% para o referido período", indica a DREM.

Quanto aos proveitos totais e os de aposento, em Março de 2024, apresentaram crescimentos homólogos de 13,2% e de 12,5%, respectivamente, fixando-se, pela mesma ordem, nos 54,5 e nos 38,6 milhões de euros. No País, no mês em referência, as variações homólogas foram igualmente positivas, tanto nos proveitos totais (+20,1%), como nos de aposento (+21,1%). Em termos acumulados, as variações, na Região, foram de 11,0% e 10,1%, respectivamente.

No mês de março de 2024, o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) rondou os 71,91 euros no conjunto do alojamento turístico (excluindo o alojamento local abaixo das 10 camas), +10,5% que no mesmo mês do ano precedente. Por sua vez, o rendimento médio por quarto utilizado (ADR) no alojamento turístico passou de 87,34€, em março de 2023, para 97,06€, em março de 2024 (+11,1% de variação homóloga).

Voltas realizadas nos campos de golfe da Região cresceram 6,1%

A DREM dá ainda conta de que, no Inquérito aos Campos de Golfe é dada a indicação da realização de 25.213 voltas nos três campos de golfe da Região, entre Janeiro e Março de 2024 (+6,1% que no período homólogo), tendo esta actividade gerado cerca de 1,2 milhões de euros de receitas.

81,9% das voltas foram realizadas por não sócios (80,8% nos primeiros três meses de 2023), provenientes na sua maioria dos Países Nórdicos, Alemanha e Reino Unido. Os estabelecimentos hoteleiros e afins venderam 66,1% das voltas, os campos de golfe 21,4% e os restantes 12,5% foram transaccionados pelos operadores turísticos (por idêntica ordem, 51,0%; 29,6% e 19,4%, no mesmo período de 2023).

Há recuo nos passageiros em trânsito nos cruzeiros

De acordo com os dados fornecidos pela Administração dos Portos da RAM, no 1.º trimestre deste ano, foram contabilizados 222.225 passageiros em trânsito, nos 77 navios de cruzeiro que atracaram nos portos da RAM. Se comparado com o mesmo período do ano anterior, realizaram-se menos 17 escalas, com a quebra no número de passageiros em trânsito a se fixar nos 3,3%.