Rogério Gouveia preocupado com sociedade que "aparenta não ter memória"

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, esteve esta manhã na cerimónia comemorativa dos 35 anos da freguesia da Ilha, em Santana, onde referiu estar "preocupado" com a sociedade que "aparenta não ter memória".

Na sua intervenção abordou que esta freguesia é "um bom exemplo de tudo aquilo que a conquista pós 25 de Abril trouxe a este processo autonómico", contudo reitera que "nem tudo na vida deve ser considerado como um dado adquirido".

Infelizmente vejo uma sociedade muito imediatista, muito preocupada com o amanhã e muito pouco preocupada com o que vai acontecer daqui a um ano, cinco anos ou daqui a 10 anos. Mas mais preocupante do que isto, vejo uma sociedade que, por vezes, aparenta não ter memória e isto, para mim, deixa-me, do alto dos meus 44 anos, - e já agora quando a freguesia foi fundada eu tinha 9 anos - deixa-me preocupado porque os perigos estão aí. Rogério Gouveia

Para o secretário regional os "perigos" são os conflitos no Médio Oriente, na Europa, mas também os "fenómenos extremistas" que ocorrem no mundo, mas também em Portugal. "Nós temos também fenómenos dessa natureza no nosso próprio país, temos gente neste país que tem tempo de antena e é contra a autonomia, é contra os poderes autonómicos e nós não podemos deixar isto ir à avante", disse.

Neste sentido, apelou que "todos nós temos de fazer este exercício de que nada está adquirido, nada está para sempre e, portanto, as opções que forem tomadas nos próximos tempos serão determinantes para cimentarmos este processo autonómico ou para deixarmos que os adversários da autonomia, de tudo aquilo que foi conquistado depois 1976, possa ter aqui retrocesso".

Da parte do Governo Regional a única coisa que vos posso garantir é que a política que foi seguida nos últimos anos é a proposta para ser dada continuidade nos próximos anos. É verdade que a legislatura foi interrompida de forma precoce, foi um projecto de legislatura que praticamente ainda não tinha arrancado, muito está por fazer. A população da Ilha sabe o quanto nós estamos comprometidos com o desenvolvimento integral de toda a Região Autónoma da Madeira, independentemente da dimensão demográfica que uma localidade tenha. Isto para o Governo Regional não é critério. Rogério Gouveia.

Na ocasião e após ter ouvido "atentamente a intervenção do presidente da junta e do presidente da câmara", afirma que não vai assumir compromissos para o futuro, mas que anotou as sugestões: "Não interpretem isso como um furtar às minhas responsabilidade, mas como eu já tenho alguns processos na Comissão Nacional de Eleições, não vou assumir compromissos para o futuro, vou apenas dizer que tomei nota das sugestões que foram aqui deixadas".

Ainda assim, termina deixando uma "palavra de compromisso do Governo Regional para com aquelas que são as aspirações e designíos da população local".