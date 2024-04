Cafôfo promete baixar IVA e IRS caso chegue ao Governo

No âmbito de uma visita ao Mercado do Estreito de Câmara de Lobos, o presidente do PS-Madeira voltou hoje a reafirmar o compromisso de baixar o IVA e o IRS dos madeirenses assim que o Partido Socialista seja Governo na Madeira.

Enquanto fazia as suas compras, falou do elevado custo de vida na Região aos comerciantes, em contraposição com os baixos rendimentos dos madeirenses, deixando a garantia de baixar os impostos se chegar ao Governo.

Uma possibilidade que, clarificou, “a Região tem, mas que o Governo Regional do PSD/CDS, com a cumplicidade do PAN, insiste em não pôr em prática, com o objectivo único de arrecadar receita fiscal”.

O líder socialista defende que a Madeira “tem autonomia para baixar os impostos em 30% comparativamente ao continente, para fazer face aos custos da insularidade”, mas lamenta que “o Executivo prefira bater recordes de receita, ao invés de aliviar os orçamentos das famílias. Como deu conta, o ano passado, a receita fiscal aumentou quase 19%, atingindo os 1,2 mil milhões de euros, dos quais 549, 9 milhões foram de IVA”.

“Com o Partido Socialista, vamos pôr a Autonomia ao serviço dos madeirenses e vamos reduzir o IVA e o IRS. Ao contrário de outros que só querem saber da Autonomia para a usar em proveito próprio, nós queremos transformá-la em resultados práticos na vida de toda a população”, declarou o candidato do PS à presidência do Governo Regional.

O líder dos socialistas evidenciou que a redução das taxas do IVA de 22% para 16%, de 12% para 9% e de 5% para 4%, à semelhança do que já acontece nos Açores – que estão sujeitos à mesma Lei de Finanças Regionais – representará uma poupança importante para as famílias na aquisição de bens e serviços.

Por fim, deixou a seguinte promessa: “Com o PS a governar a Região, será aplicado o diferencial fiscal de 30% a todos os escalões de IRS, ao invés apenas dos actuais quatro primeiros escalões".