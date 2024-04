IFCN vacina coelhos bravos no Porto Santo

Apos o surto de mixomatose que afectou a colónia ade coelho bravo no Porto Santo, o IFCN procedeu à desparasitação e vacinação do efectivo reprodutor existente no Centro Cinegético das Chapas e da criação existente. Numa primeira fase foram abrangidos cerca de 60 coelhos estimando-se que no total possa ultrapassar os 180.

O Centro Cinegético que foi uma aposta do Governo Regional e uma medida "visionária", pois tem como objectivo "servir de fomento da espécie em situações de debilitação da população como se verificou no ano transacto".

Foto DR

Segundo Manuel Filipe, presidente do IFCN, "se não existisse esta importante infra-estrutura, hoje não estaríamos preparados e optimistas no que diz respeito a futuras épocas venatórias".

Este coelhos que, após a vacinação completa permanecem em quarentena para posteriormente serem repovoados em áreas de aptidão cinegética em área florestal.

Nesta ação estiveram presentes cerca de 20 caçadores do Porto Santo que puderam presenciar os trabalhos desenvolvidos O Governo Regional pretende com a caça, proporcionar à ilha do Porto Santo um valor acrescido através do rendimento desta atividade, contribuir ativamente para a conservação da natureza ao favorecer a multiplicação dos factores de biodiversidade e fomentar e conservar as espécies cinegética.