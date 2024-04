Tem havido apoios do Governo aos apicultores afectados pelos incêndios?

Ontem, dia em que o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, contabilizou a entrega de 14 bovinos a 12 produtores que perderam os seus animais nos incêndios que deflagraram no passado mês de Outubro na Região, e que afectaram sobretudo os municípios da Calheta, Câmara de Lobos e Porto Moniz, o Juntos Pelo Povo (JPP), em uma acção política na Ponta do Pargo, acusou os governantes de nada fazerem para apoiar, no caso concreto os apicultores.

“Estas 90 colmeias não são para suportar gastos de viagens luxuosas, para adquirir bitcoins ou para comprar carros de luxo. Estas ajudas são para garantir o ganha-pão de muitas famílias. Estamos, aqui, para dizer às pessoas que nós estamos com elas nos bons e nos maus momentos, e que estamos aqui para ajudar dentro das nossas possibilidades e demonstrar que os políticos não são todos iguais, em prometer e não cumprir”, observou, em nota à imprensa, Élvio Sousa.

Mas será verdade que o Governo Regional não tem apoiado os apicultores?

Desde os incêndios de Outubro passado, por várias vezes têm sido emitidos comunicados das entidades regionais a dar conta de acções de apoio aos agricultores e produtores afectados naqueles três concelhos. Um dos últimos chegou na tarde de quinta-feira.

E até dos Açores, logo após os incêndios, chegou ajuda, designadamente através da Casa da Madeira nos Açores, numa colaboração com a Associação Agrícola de São Miguel – AASM e o Grupo Sousa, permitindo assim a recolha, transporte e distribuição de rolos de erva e ração.

No entanto, apesar do foco parecer recair nos produtores de gado, o facto é que vemos também notícias que dão conta dos apoios aos apicultores, de que é exemplo a entrega de açúcar. Uma das acções aconteceu ainda em Outubro de 2023, no Centro Experimental de Fruticultura Tropical e Sub-Tropical das Quebradas (São Martinho), onde cada apicultor recebeu seis quilos por colmeia, o que equivale aproximadamente a um mês de alimentação.

O total entregue naquele mês foi de 7 mil quilos e foi anunciada a compra de mais 30 mil quilos para satisfazer outras necessidades. À data, de acordo com os dados da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, estavam contabilizados cerca de 40 apicultores afectados num total de mil colmeias.

Ou seja, apesar não ter havido ainda, ou ter sido dada a conhecer, a entrega de colmeias aos apicultores, coisa que foi feita, junto de alguns, no dia de ontem, pelos responsáveis do JPP, há medidas junto dos apicultores por partes das entidades regionais.

Já em termos municipais, a Câmara Municipal de Porto Moniz, em Janeiro deste ano, também distribuiu suplementos proteicos para alimentação artificial das abelhas a 11 apicultores que declararam prejuízos decorrentes dos incêndios.

“Este apoio concreto, da Câmara Municipal de Porto Moniz, decorre da implementação do programa municipal de apoio à recuperação dos prejuízos causados pelos incêndios nas freguesias de Achadas da Cruz e Porto Moniz, criado pela autarquia, com o objectivo de ajudar todas as pessoas afectadas pelos incêndios de grandes dimensões que assolaram o nosso concelho”, assinalou, à data, Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz.