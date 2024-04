Madeira Island Ultra Trail 2024 com recorde de inscritos

Nos próximos dias, a Região será o palco de todas as atenções no trail running devido à realização da 15.ª edição do Madeira Island Ultra-Trail, uma prova que tem a particularidade de, conforme já noticiou o DIÁRIO, atingir o número recorde de inscritos: 3.481 no total, dos quais 2.300 são atletas estrangeiros. Vão estar representadas 58 nacionalidades. A França, com 1.192 atletas, é o país mais representado, seguindo-se Portugal (1.003). O MIUT é uma das provas fundadoras do World Trail Majors, o novo circuito mundial de trail running.

O evento organizado pelo Clube de Montanha do Funchal é composto por provas em cinco distâncias: 115 km, 85, 60, 42 e 16. As primeiras quatro têm início no sábado, 27 de Abril, enquanto a distância mais curta está agendada para domingo, 28, dia em que também se realiza a cerimónia de entrega de prémios.

A prova rainha do MIUT, dos 115 km, tem a particularidade de atravessar a ilha da Madeira no sentido noroeste-sudeste, com a partida em Porto Moniz, ao nível do mar, com passagens pelos pontos mais altos da ilha, para depois regressar novamente ao nível do mar para a meta instalada em Machico.

A partida, em Porto Moniz, é à meia-noite de sábado, 27 de Abril, com a primeira fase da prova a seguir o seu percurso durante toda a madrugada, o que proporciona sempre imagens de grande beleza, com as lanternas dos atletas a iluminarem os trilhos. Destaque, neste particular, para a descida para a Ribeira da Janela, momento em que os atletas vão praticamente em fila, formando linhas de luz em ziguezague. Mas há muitos outros pontos de passagem de grande espetacularidade, casos do Fanal, Pico do Areeiro, Portela ou Porto da Cruz, antes da chegada à meta, em Machico.

Sobre o MIUT: passado e presente

O MIUT teve a sua primeira edição em 2008. Com o passar dos anos ganhou protagonismo a nível nacional e internacional e hoje é reconhecimento como um evento à escala mundial. O MIUT foi, aliás, o primeiro evento de trail running organizado na Região Autónoma da Madeira. Conheceu, ao longo dos anos, diferentes formatos. Na primeira edição, em 2008, marcaram presença 141 atletas, que aceitaram o desafio de ligar o farol da Ponta do Pargo à cidade de Machico. A partir de 2013 a organização do MIUT optou, definitivamente, pelo atual figurino, com partida em Porto Moniz e meta em Machico. O evento só não se realizou em 2010 e 2020, neste último caso devido à pandemia de covid-19.

Na edição de 2023, a vitória na prova principal sorriu a atletas franceses. Em masculinos, Lambert Santelli (RC FURIANI) completou os 115 km em 14:01:26 horas. Em femininos, a primeira a cortar a linha de meta foi Manon Bohard (HOKA) em 15:48:58.

Inscritos por prova em 2024: MIUT’115 km (1.051 atletas), MIUT’85 km (526 atletas), MIUT’60 km (547 atletas), MIUT’42 km (834 atletas) e MIUT’16 km (523 atletas).

Na prova-rainha, dos 115 km, estão garantidas as presenças de grandes nomes da modalidade, como é o caso do português Miguel Arsénio, que se sagrou, já este ano, campeão nacional de Trail Ultra. Mas são muitos os atletas de elite, de nível internacional, que vão marcar presença no MIUT 2024.

A prova de 115 km tem partida à meia-noite de sábado, 27 de Abril, em Porto Moniz. Já a prova de 85 km inicia-se às 7 horas da manhã, em São Vicente. A partir das 9 horas os atletas inscritos na prova de 60 km começam o percurso na Boaventura. Ainda no sábado, a partir das 12 horas, terá início no Monte, freguesia do Funchal, a prova de 42 km. Já no domingo, 28 de Abril, começa no Porto da Cruz, às 8 horas da manhã, a prova com a distância mais curta, 16 km.

Em todas as provas a meta fica instalada em Machico, onde também vai decorrer, domingo, 28 de Abril, a cerimónia de entrega de prémios, a partir das 12h30.

A prova tem, naturalmente, uma enorme logística em termos de organização. A edição de 2024 vai contar com 850 voluntários, distribuídos por diversas tarefas, como limpeza de veredas, postos de abastecimento (são 13 postos), segurança, marcações, secretariado, assim como sistema de tempos, comunicação e outros aspetos essenciais para o desenrolar do Madeira Island Ultra-Trail.