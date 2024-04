Casa da Madeira de Coimbra e do Norte recebem apoios do Governo

O Conselho do Governo, reunido hoje, em plenário, autorizou a celebração de dois contratos-programa para apoiar a Casa da Madeira de Coimbra e a Casa da Madeira no Norte, respectivamente.

"Com o objectivo de definir o processo de cooperação financeira entre as partes outorgantes para o apoio à gestão e comparticipação das despesas de funcionamento Casa da Madeira de Coimbra em 2024", o montante do apoio financeiro não excederá os 14 mil e 500 euros, que será processado "numa única prestação anual".

Também com o mesmo intuito, a Casa da Madeira do Morte receberá um montante que não excederá os 6 mil euros.

Outras deliberações do Conselho de Governo:

- Louvar publicamente o atleta madeirense Américo Joaquim de Sousa Caldeira e o Clube Aventura da Madeira, por conquistar o título de Campeão do Mundo, na disciplina de Sky, na categoria M45, no Masters Skyrunning World Champs 2024.

- Louvar publicamente o atleta madeirense Bernardo Andrade Leça Pereira, o Clube Naval da Calheta e a Associação Regional de Canoagem da Madeira, por conquistar, ao serviço da Seleção Nacional, os títulos de Campeão e Vice-Campeão da Europa, na categoria SS1, no escalão de sub-23 e absoluto, respetivamente, no ECA Canoe Ocean Racing European Championships.

- Louvar publicamente o atleta madeirense Francisco Avelino Sousa Gonçalves Freitas e a Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, por conquistar a medalha de prata, na disciplina de SkyUltra, na categoria M45, no Masters Skyrunning World Champs 2024.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Joana Rosa Costa Semedo, por conquistar a Taça Federação de Andebol de Portugal 2023/2024.

- Louvar publicamente o atleta madeirense José Élio Nunes Aveiro e o Grupo Desportivo Corticeiras, por conquistar o título de Campeão do Mundo, na disciplina de Sky, na categoria M50, no Masters Skyrunning World Champs 2024.

- Louvar publicamente o atleta madeirense Leonardo de Sousa Diogo e o Clube Aventura da Madeira, por conquistar o título de Campeão do Mundo, na disciplina de SkyUltra, na categoria M55, no Masters Skyrunning World Champs 2024.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Maria João Fernandes Sousa Abreu e o Clube Desportivo Cultural do Porto Moniz, por conquistar a medalha de bronze, na disciplina de SkyUltra, na categoria F45, no Masters Skyrunning World Champs 2024.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Olívia de Sousa e o Clube Escola do Estreito, por conquistar a medalha de bronze na disciplina de Sky, na categoria F45, no Masters Skyrunning World Champs 2024.