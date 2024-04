PS no governo é “sinónimo de atraso”

João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD Açores, foi o primeiro orador na sessão de encerramento do 19º Congresso Regional do Partido Social Democrata/Madeira (PSD/M). Foi porta-voz de mensagem “ de confiança e de esperança” do presidente do PSD/A e também presidente do Governo Regional dos Açores, Manuel Bolieiro.

Mensagem reforçada pelo facto dos açorianos saberem bem o que é serem governados pelos socialistas. É que após duas décadas sob governo socialistas, não tem dúvidas que o PS na governação “é sinónimo de atraso”.

Elogiou o desenvolvimento no Arquipélago da Madeira pela governação do PSD que fez com a Madeira seja diferente do resto do país. “Estes anos de governação do PSD/M mudaram realmente a face da realidade insular, a face das autonomias para muito melhor”, afirmou.

Argumentos para transmitir “muita esperança” no futuro da Madeira. Em oposição, denunciou a recente “governação revanchista” do PS em relação aos Açores, com o regresso do PSD à liderança insular.

Para o representante do PSD/A, concluiu que “a única alternativa para a Madeira é continuar o PSD a governar”.