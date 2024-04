Marítimo vence e pressiona Nacional

O Marítimo venceu o Lank Vilaverdense por 2-0 em jogo da 30.ª jornada da II Liga. Num jogo em que a equipa verde-rubra foi quase sempre superior a um adversário que é último classificado, valeram os golos de Euller, na marcação de um livre directo, aos 39 minutos, e Higor Platiny, aos 62 minutos.

Com o este triunfo, o Marítimo mantém o quarto lugar com 54 pontos, a dois do Nacional, que é terceiro, mas que tem um jogo a menos – joga amanhã, 18h00, frente ao Benfica B.

Na próxima jornada, o Marítimo recebe o Feirense.