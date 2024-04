Atrasada a reabertura do Congresso

Após pausa para o almoço – pouco depois das 13h30 – ainda não reabriu o 19º Congresso Regional do Partido Social Democrata/Madeira (PSD/M), a decorrer, este fim-de-semana, no Centro de Congressos da Madeira.

Ao contrário do previsto no programa, o retomar dos trabalhos estava previsto para as 14h30, mas à hora prevista a sala encontrava-se praticamente vazia de congressistas. No período da manhã foram já ‘despachadas’ a apresentação e votação das propostas temáticas, pelo que, este período da tarde fica exclusivamente reservado a intervenções políticas e ao fim do prazo, pelas 17 horas, de entrega das candidaturas à Mesa, Conselho Regional e Conselho de Jurisdição.